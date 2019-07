Blaulicht

09:33 Uhr | 12.07.2019

Die Polizei hat einen Verdacht

Vandalismus bei Langzeit-Parkern

Die Polizei Hamburg hat im Fall der über 210 beschädigten Autos rund um den Flughafen einen Verdacht. Das bestätigt eine Sprecherin gegenüber Hamburg 1. So könnte möglicherweise ein Streit unter den Park-Dienstleistern der Grund für die Beschädigungen sein. Laut Polizei sei dies aber noch nicht sicher. Die Ermittlungen in alle Richtungen dauern demnach an.