Stadtgespraech

18:10 Uhr | 11.07.2019

Rund 420 Betriebe waren betroffen

Stromausfall in der Innenstadt

Mitten in der Hamburger Innenstadt ist es am Nachmittag kurzzeitig zu einem Stromausfall gekommen. In der Mönckebergstraße der Altstadt und der Neustadt waren rund 420 Betriebe,123 Haushalte, Rolltreppen und U-Bahnstationen betroffen. Doch wie eine Sprecherin von Stromnetz Hamburg bestätigte, war nach rund 14 Minuten wieder alles behoben.