Stadtgespraech

17:47 Uhr | 11.07.2019

Traditionelles Alstervergnügen gestrichen

Neues Alstervergnügen-Konzept gesucht

Rund 40 Jahre lang lockte das Alstervergnügen jedes Jahr wieder zehntausende Hamburger und Touristen an die Binnenalster. Letztes Jahr schon hieß es: Das Alstervergnügen findet nicht statt, die Kosten für den Veranstalter seien zu hoch und es fehle an Sponsoren. Seit zwei Tagen ist nun klar, das Alstervergnügen wird in der bekannten Form nie wieder stattfinden. Nun werden neue Konzepte für ähnliche Veranstaltungen rund um die Alster diskutiert.