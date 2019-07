Stadtgespraech

15:32 Uhr | 11.07.2019

Sommer-Aktivitäten für Kinder in Hamburg

Freie Plätze bei Ferienpass-Angeboten

Obwohl die Sommerferien nun schon langsam in die zweite Hälfte gehen gibt es immer noch freie Plätze bei vielen der Ferienpass-Angeboten. Wer den Sommer hier in der Stadt verbringt kann sich also immer noch für zahlreiche Aktivitäten aus unterschiedlichsten Bereichen anmelden. Sportbegeisterte kommen beispielsweise im Hockeycamp oder beim Paddeln auf der Alster auf ihre Kosten, während sich kreative Köpfe beim Gestalten mit Holz oder beim Bemalen von Glas und Keramik austoben können. Das Ferienpass-Programm wird noch bis zum 7. August angeboten.