Gesellschaft

18:27 Uhr | 10.07.2019

Tipps der Versicherungsexpertin

Das sollten Urlaubsparker beachten

Zerstochene Reifen und zerkratzter Lack - Die Zahl der Autos, die in den letzten Tagen rund um den Hamburg Airport beschädigt worden sind, steigt immer weiter. Die Hamburger Polizei zählt jetzt schon 213 Wagen. Und nicht nur das, mittlerweile konnte die Polizei nicht nur beschädigte Wagen rund um den Airport finden, sondern auch in Poppenbüttel oder in Winterhude. Alle beschädigten PKW haben ein auswärtiges Kennzeichen und sind aller Wahrscheinlichkeit nach Urlaubsparker. Viele der betroffenen Personen befinden sich jetzt noch im Urlaub und wissen noch gar nichts von der Tat. Doch was kommt auf sie zu sobald sie zurückkehren? Wir haben bei einer Versicherungsexpertin nachgefragt, wer für den Schaden aufkommt und vor allem wie sich die Urlauber verhalten sollten sobald sie den Schaden entdecken.