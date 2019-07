Sport

17:56 Uhr | 10.07.2019

Vize-Weltmeister beim Bürgermeister

Thole und Wickler im Rathaus geehrt

"Vielleicht ein deutsches Team in Halbfinale" So der vorsichtige Wunsch von Beachvolleyball-Weltmeisterschaft-Veranstalter Frank Mackeroth vor dem Turnier. Was sich danach am Rothenbeach an der Hallerstraße abgespielt hat, hat so wohl keiner erwartet. Die Lokalmatadoren Julius Thole und Clemens Wickler vom ETV spielen das Turnier Ihres Lebens, elektrisieren die Hamburger Beach-Fans. Der Höhenflug der beiden Eimsbütteler endet erst im Finale. Für eine starke Silbermedaille wurden Thole und Wickler heute im Hamburger Rathaus geehrt. Janik Jungk war dabei.