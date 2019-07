Stadtgespraech

17:54 Uhr | 10.07.2019

Sperrungen zur Großverasntaltung

Schlagermove am Wochenende

Am kommenden Wochenende findet der Schlagermove statt und auch in diesem Jahr werden wieder zahlreiche Besucher erwartet. Da die U3 zur Zeit zwischen St. Pauli und Baumwall gesperrt ist, empfiehlt die Hochbahn die U2 zu den Messehallen für die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu nutzen. Zum 23. Mal wird der Schlagermove am Sonnabend mit 46 Trucks, lauter Musik und zahlreichen tanzenden Schlagerfans durch St. Pauli ziehen. In den vergangenen Jahren war die Veranstaltung unter anderem aufgrund von Wildpinklern besonders von Anwohnern immer wieder kritisiert worden.