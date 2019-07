Blaulicht

15:18 Uhr | 07.07.2019

Vier Bewohner müssen ins Krankenhaus

Explosion sorgt für Brand in Altona

In der Bahrenfelder Straße kam es am Samstagabend im Erdgeschoss zu einer Verpuffung. Hierbei schlug eine Stichflamme an der Fassade nach oben, die bis in den dritten Stock reichte. Mit einer Leiter musste die Feuerwehr, die Bewohner retten, die auf das Dach geflüchtet waren. Vier der Bewohner wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.Die Ursache für den Brand ist bislang noch unklar, die Polizei hat die Ermittlungen nun aufgenommen.