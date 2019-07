Verkehr

17:44 Uhr | 06.07.2019

Bis Montagmorgen Innenstadt teilweise gesperrt

Triathlon sorgt für Verkehrsbehinderungen

Der Triathlon in Hamburg hat für einige Verkehrsbehinderungen in der Hamburger Innenstadt gesorgt. Bis Montagmorgen um 6 Uhr werden der Jungfernstieg, der Ballindamm, wie auch die Lombardsbrücke voll gesperrt sein. Zudem kommen am Sonnabend und Sonntag die Sperrungen westlich der Außenalster, wie auch der Wallringtunnel hinzu. Insgesamt gehen am Wochenende mehr als 10.000 Sportler an den Start. Zudem werden bis zu 300.000 Zuschauer an der Strecke erwartet.