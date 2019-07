Stadtgespraech

17:57 Uhr | 05.07.2019

FDP will öffentliches Qualmen einschränken

Verschärftes Rauchverbot gefordert

Seit dem 1. Juli ist das öffentliche Rauchverbot in Schweden erheblich verschärft worden. Nach dem bereits bestehenden Verbot in Restaurants, ist es nun auch verboten vor Bars, auf Spielplätzen oder vor anderen öffentlichen Gebäuden zu rauchen. Die FDP unterstützt diese neuen Regelungen in Schweden und will sie nun zum Teil auch in Hamburg hier einführen.