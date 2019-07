Politik

17:33 Uhr | 05.07.2019

"Verkehrswende statt Weltende"

Fridays for Future-Demo auf Rädern

Gemeinsam mit dem Fahrradclub ADFC haben am Freitag zahlreiche Aktivisten der „Fridays for Future“-Bewegung für einen besseren Klimaschutz durch eine Verkehrswende demonstriert. Am Nachmittag fuhren die Demonstranten daher mit ihren Fahrrädern gemeinsam durch die Innenstadt. Ihre Route verlief dabei vor allem über Straßen, auf denen aus Sicht der Demonstranten dringend mehr Platz für Fahrräder benötigt wird. Während der Demo kam es so an wichtigen Kreuzungen und Straßen wie der Willy-Brandt-Straße oder der Reeperbahn zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.