17:31 Uhr | 05.07.2019

Großer Boxkampf in Neugraben

Sebastian Formella vs. Tulani Mbenge

Ein großer Boxabend für Hamburg steht an. Morgen ist es so weit. In der CU-Arena in Neugraben will Hamburgs bekanntester aktiver Boxer Sebastian Formella wieder angreifen. Sein Gegner ist der Südafrikaner Tulani Mbenge. Heute, einen Tag vor dem großen Kampf, stand das obligatorische Wiegen an. Dort wird das offizielle Kampfgewicht ermittelt. Mbenge ist der bisher stärkste Gegner für Formella und wird bei Wettanbietern und Vergleichsportalen als klarer Favorit gehandelt. Hamburg 1 überträgt den Kampf morgen live ab 20 Uhr.