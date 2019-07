Stadtgespraech

Weiterhin auf hohem Niveau

Geburtenrate leicht gesunken

Die Geburtenrate im ersten Halbjahr 2019 in Hamburg ist im Vergleich zu 2018 leicht zurückgegangen. So sind in diesem Jahr 12 100 Kinder geboren worden. Das sind knapp 500 weniger als im vergangenen Jahr, allerdings bleibt das Niveau hoch. Mit über 1 800 Geburten sind die meisten Babys im Marienkrankenhaus zur Welt gekommen, gefolgt von dem AK Altona.