Politik

15:05 Uhr | 05.07.2019

Nach neuer Regelung in Schweden

Strengeres Rauchverbot gefordert

Nachdem das Rauchverbot in Schweden auf öffentliche Spielplätze, Bushaltestellen und Bahnsteige ausgeweitet wurde, fordern nun auch Hamburger Politiker strengere Rauchverbote. So sprach sich unter anderem der FDP-Politiker Michael Kruse für einen besseren Schutz von Nichtrauchern ein. Vor allem an öffentlichen Orten, an denen man nicht ausweichen könne, wäre ein solches Rauchverbot sinnvoll, so Kruse.