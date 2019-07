Blaulicht

12:43 Uhr | 05.07.2019

Mann verstirbt im Krankenhaus

Nach Abbiegeunfall in Rahlstedt

Der 52-jährige Rollerfahrer, der am Mittwoch bei einem Abbiege-Unfall in Rahlstedt schwer verletzt wurde, ist gestern im Krankenhaus verstorben. Er war auf der Berner Straße mit einem Golf zusammengestoßen, dessen Fahrerin ihn beim Linksabbiegen in den Alten Zollweg übersehen hatte. Noch am Unfallort musste der Mann reanimiert werden und war anschließend in ein Krankenhaus gebracht worden.