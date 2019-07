Stadtgespraech

09:23 Uhr | 05.07.2019

Hamburg auf Rang 20 des Copenhagenize Index

Auf dem Weg zur Fahrradstadt

Hamburg ist in diesem Jahr im Copenhagenize Index der fahrradfreundlichsten Städte um drei Plätze auf Rang 20 abgerutscht. Laut den Herausgebern des Indexes läge dies nicht unbedingt an fehlenden Bemühungen, sondern an der starken Konkurrenz. Hamburg müsse den Autofahrern aber in Zukunft Raum wegnehmen und diesen für Radspuren auf der Straße nutzen. Auf Platz 1 des Indexes landet Kopenhagen, gefolgt von Amsterdam und Utrecht. Der Copenhagenize Index ermittelt alle zwei Jahre die fahrradfreundlichsten Städte der Welt. Beste Deutsche Stadt ist Bremen auf Rang 11, gefolgt von Berlin auf Rang 15. “Langsam müsste der Senat doch mal kapieren, dass auch beim Verkehr ohne Umverteilung nichts läuft,” kritisiert die verkehrspolitische Sprecherin der Linken-Fraktion, Heike Sudmann.