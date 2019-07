Verkehr

17:35 Uhr | 04.07.2019

Anonyme Datenerfassung soll Verkehrsfluss verbessern

Wärmebildkameras zählen jetzt Hamburgs Verkehr

Jeder Autofahrer in Hamburg kennt es und hat sich bestimmt schon sehr oft darüber aufgeregt, Stau und volle Straßen. Alleine aktuell wird an 84 Stellen im Stadtgebiet gebaut und das führt natürlich zu Staus. In Zukunft will Hamburg aber verstärkt genau dagegen vorgehen und startet nun ein Vorreiter-Projekt in Europa.