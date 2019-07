Gesellschaft

15:26 Uhr | 04.07.2019

Im Rahmen der Schulbauoffensive bis 2030

60 neue Stellen im Landesbetrieb Schulbau

Im Rahmen der aktuellen Schulbauoffensive der Stadt schafft der zuständige Landesbetrieb 60 neue Stellen. Denn insgesamt plant die Stadt, bis 2030 39 neue Schulen zu bauen. Der Grundstein für die Kurt-Tucholsky-Schule in Altona soll schon im September dieses Jahres gelegt werden. Auf dem Dach sind Aufenthalts- und Pausenflächen geplant. Der Neubau der Stadtteilschule Kirchwerder soll an das Langhaus erinnern, das in den Vier- und Marschlanden vorkommt. Grund für die Bauoffensive sind die steigenden Schülerzahlen. Neben den Neubauten sollen 100 der bestehen rund 370 Schulen erweitert werden. Die Stadt rechnet mit Investitionen von rund vier Milliarden Euro bis 2030.