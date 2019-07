Blaulicht

12:08 Uhr | 04.07.2019

Soko Castle stürmt Mehrfamilienhaus

Großrazzia gegen Einbrecherbande

In Neugraben-Fischbek und Niendorf hat die Polizei heute Morgen eine Großrazzia gegen eine offenbar bundesweit agierende Einbrecherbande durchgeführt. Im Zuge dessen stürmten Beamte der Soko Castle unter anderem ein Mehrfamilienhaus an der Cuxhavener Straße. Dabei wurden mehrere Männer abgeführt. Nach langfristigen Ermittlungen waren die Fahnder auf die Spur der Bande gestoßen. Auch in Schleswig-Holstein und Hessen erfolgten zeitgleich weitere Zugriffe.