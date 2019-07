Blaulicht

09:16 Uhr | 04.07.2019

Rollerfahrer schwer verletzt

Unfall in Rahlstedt

Bei einem Verkehrsunfall in Rahlstedt ist gestern Abend ein Rollerfahrer schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen soll der Rollerfahrer auf Berner Straße mit einem Golf zusammengestoßen sein, dessen Fahrerin ihn beim Abbiegen in den Alten Zollweg übersehen hatte. Das berichtet das Hamburger Abendblatt. Der Rollerfahrer musste vor Ort reanimiert werden und wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin des Golfs blieb unverletzt.