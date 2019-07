Sport

09:12 Uhr | 04.07.2019

Hamburger Duo verliert 0:2

Beachvolleyball-WM: Aus für Ludwig/Kozuch

Laura Ludwig und Margareta Kozuch sind gestern bei der Beachvolleyball-WM am Rothenbaum ausgeschieden. In der K.O.-Runde der letzten 32 verloren sie mit 0:2 gegen die US-Amerikanerinnen Sara Hughes und Summer Ross. Auch die beiden anderen weiblichen HSV-Duos Leonie Körtzinger und Sarah Schneider sowie Victoria Bieneck und Isabel Schneider schieden gestern in der ersten K.O.-Runde aus. Heute schlagen die Hamburger Männer Julius Thole und Clemens Wickler sowie Nils Ehlers und Lars Flügge in der Runde der letzten 32 auf.