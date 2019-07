Stadtgespraech

15:55 Uhr | 03.07.2019

NABU zieht positive Bilanz

67 Jungstörche in Hamburg gezählt

Positive Bilanz: Der Naturschutzbund Hamburg hat in seiner jährlichen Zählung 67 Jungstörche in Hamburg registrieren können. Aufgezogen wurden sie von 28 Brutpaaren. Seit den letzten 50 Jahren ist das, das zweitbeste Ergebnis. In keiner anderen deutschen Großstadt gäbe es demnach so viele Störche wie in Hamburg.