11:30 Uhr | 03.07.2019

Gemäß dem Motto "Filmfest ums Eck"

Filmfest zu Gast in den Stadtteilen

Erstmals wird das Filmfest Hamburg in diesem Jahr zu Gast in den Stadtteilen sein. Nach dem Motto „Filmfest ums Eck“ wird es während der Festivalzeit zwischen dem 28. September und dem 4. Oktober Sondervorführungen in teilnehmenden Stadtteilkinos geben. Unter anderem beteiligen sich Kinos in Altona, Bergedorf, Blankenese, Winterhude und in der HafenCity. Informationen über das Programm und Tickets gibt es auf www.filmfesthamburg.de

(Foto: Filmfest Hamburg)