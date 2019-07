Stadtgespraech

18:14 Uhr | 02.07.2019

Aktionstag bei Feuerwehr und Polizei in Winterhude

Kinder-Hit-Tag in Hamburg

Einmal mit einer Drehleiter der Feuerwehr hochfahren oder in einem Polizeiwagen das Martinshorn anschalten, beim Kinder-Hit-Tag ist genau das möglich. An diesem besonderen Tag in den Sommerferien können Kinder traditionell in die Berufe Feuerwehrmann/-frau und Polizist oder Polizistin reinschnuppern.