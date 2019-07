Sport

17:22 Uhr | 02.07.2019

Gegen Südafrikaner Tulani Mbenge

Sebastian Formella vor IBO-WM-Kampf

Auf Hamburg wartet der nächste große Boxabend. Am kommenden Samstag will Hamburgs bekanntester aktiver Boxer, Sebastian Formella, wieder angreifen. Bisher ist "Hafen-Basti" noch ungeschlagen, 20 Kämpfe, 20 Siege. Gegen seinen Gegner aus Südafrika, Tulani Mbenge, soll nun Sieg Nummer 21 folgen – und das in seinem wahrscheinlich wichtigstem Kampf.