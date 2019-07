Verkehr

16:18 Uhr | 02.07.2019

Sperrung dauert bis 19 Uhr an

S-Bahnhof Allermöhe ist gesperrt

Der S-Bahnhof Allermöhe ist derzeit gesperrt. Grund dafür ist, dass auf 80 Metern Länge die Bahnsteigkante auf beiden Seiten abgebrochen und ins Gleisbett gefallen ist. Noch bis 19 Uhr dauert die Sperrung an. Fahrgäste, die nach Allermöhe möchten, sollten den Bus 12 von Nettelnburg sowohl in Richtung Elbgaustraße als auch in Richtung Aumühle nutzen.