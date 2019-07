Gesellschaft

14:53 Uhr | 02.07.2019

Wasserqualität soll langfristig gesichert werden

Hamburg weist neues Wasserschutzgebiet aus

Der Hamburger Senat hat heute ein neues Wasserschutzgebiet in Eidelstedt/Stellingen ausgewiesen. So soll die Wasserqualität auch bei steigendem Bedarf langfristig gesichert werden. Die entsprechende Verordnung tritt am 1. November in Kraft. Das neue Wasserschutzgebiet ist rund neun Quadratkilometer groß und das sechste in der Stadt. In Hamburg wird das Trinkwasser vollständig aus Grundwasser gewonnen. Wegen der Hitze gab es im vergangenen Jahr einen deutlich höheren Wasserverbrauch als 2017. Der Grundwasserspiegel war stellenweise deutlich abgesunken, bewegte sich laut Hamburg Wasser aber im normalen Schwankungsbereich. In der Hansestadt sind jetzt rund 13 % der Fläche Wasserschutzgebiete. Ein letztes 10 Quadratkilometer großes Wasserschutzgebiet soll in Stellingen ausgewiesen werden.