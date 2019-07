Blaulicht

16:01 Uhr | 01.07.2019

Brutaler Überfall auf 76-Jährige

Polizei sucht Zeugen

Nach einem brutalen Raubüberfall auf eine 76-jährige Frau in Oldenfelde sucht die Hamburger Polizei nun Zeugen. Drei Männer sollen die ältere Damen am Sonnabend an ihrer Haustür mit einer Schusswaffe bedroht, sie anschließend gefesselt und sie mit Reizgas besprüht haben. Die Täter konnten Bargeld in Höhe von 800 Euro und drei Schusswaffen erbeuten, welche die 76-Jährige und ihr verstorbener Ehemann als Sportschützen legal besitzen. Die drei Täter werden wie folgt beschrieben: Zwischen 20 und 30 Jahre alt, Täter 1 soll eine schlanke Figur und rote Oberbekleidung getragen haben, während Täter 2 und 3 eher stämmig gebaut und schwarz gekleidet waren. Die Polizei bittet um Hinweise unter 040 4286 56789.