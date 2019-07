Verkehr

14:04 Uhr | 01.07.2019

Großes Chaos bleibt aus

Stärkster Reisetag am Hamburg Airport

Mit rund 230 Abflügen und knapp 30.000 Passagieren gilt der Montag heute als stärkster Reisetag in den Sommerferien am Hamburg Airport. Das große Chaos blieb bisher aus, aber auf Grund des hohen Passagieraufkommens kam es immer wieder zu langen Schlangen und längeren Wartezeiten. Der Flughafen rät allen Reisenden mindestens zwei Stunden vor Abflug am Flughafen zu sein.