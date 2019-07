Blaulicht

13:03 Uhr | 01.07.2019

PKW kollidiert mit Cabrio und kracht gegen Ampel

Schwerer Unfall am Ballindamm

An der Kreuzung Ballindamm / Glockengießerwall in der Innenstadt hat es am Vormittag einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Dabei krachte ein PKW mit einem Cabrio zusammen und wurde durch den starken Aufprall gegen einen Ampelmast geschleudert. Der Fahrer des PKW musste ins Krankenhaus gebracht werden. Durch den Rettungseinsatz kam es an der stark befahrenen Kreuzung zu erheblichen Staus.