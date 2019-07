Verkehr

12:26 Uhr | 01.07.2019

Richtung Hannover südlich des Elbtunnels

Lamellen-Reparatur am Elbtunnel

Auf der A7 Richtung Hannover südlich des Elbtunnels starten am Abend die Maßnahmen zum Austausch der defekten Lamellen. So wird in dieser Woche die neue Verkehrsführung eingerichtet. Ab kommender Woche starten dann die Arbeiten. Da jeweils drei Fahrspuren befahrbar sein werden, geht die Verkehrsbehörde von nahezu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen aus. Bis Mitte August dauern die Arbeiten an.