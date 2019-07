Stadtgespraech

09:33 Uhr | 01.07.2019

Hitze machte den Läufern zu schaffen

Stephen Kiprotich gewinnt Hella Halbmarathon

Der ugandische Marathon-Olympiasieger Stephen Kiprotich hat am Sonntag den Hella-Halbmarathon in Hamburg gewonnen. Bei den Frauen kam Melat Kejeta als Erste ins Ziel. Rund 12.000 Teilnehmer waren ursprünglich angemeldet, davon sind allerdings nur etwa 8.500 am Sonntag an den Start gegangen. Ein Grund hierfür war die Hitze, die den Teilnehmern das Laufen erschwerte. Rund 141 Läufer mussten während des Marathons notärztlich versorgt werden. In diesem Jahr hat der zweitgrößte Marathon Deutschlands mit einer Strecke von rund 21 km quer durch die City Jubiläum gefeiert.