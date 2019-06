Sport

21:03 Uhr | 29.06.2019

800-Meter-Lauf für den guten Zweck

Kinder gehen beim Bärenlauf an den Start

Im Rahmen des hella halbmarathons hat heute der Bärenlauf für Kinder in Planten un Blomen stattgefunden. Hier konnten die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihr läuferisches Können auf einer Strecke von 800 Metern unter Beweis stellen. Wer nicht so gerne läuft, konnte die Strecke auch skatend zurücklegen. Alle Einnahmen aus den Meldegeldern gehen an die „Hamburger Elterninitiative rheumakranker Kinder e.V.“.