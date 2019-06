Blaulicht

19:15 Uhr | 29.06.2019

Prozessbeginn am Montag

Mann muss wegen Drogenhandels vor Gericht

Am Montag beginnt am Hamburger Landgericht der Prozess gegen einen 34-jährigen Mann, dem der bewaffnete Handel mit Marihuana in 28 Fällen vorgeworfen wird. Am 18. Januar dieses Jahres hatten Polizeibeamte im Keller des Hauses, in dem der Angeklagte mit seiner Mutter wohnte, eine größere Marihuanaplantage entdeckt. Insgesamt soll der Mann seit 2015 mit dem Verkauf von rund 30 Kilogramm Marihuana etwa 175.000 Euro verdient haben.