18:59 Uhr | 28.06.2019

Generalkonsulat feiert Amerikanischen Unabhängigkeitstag

4th of July Party in Hamburg

Im Hamburger U.S. Generalkonsulat hat heute die „4th of July Party“ stattgefunden. So wurde der Amerikanische Unabhängigkeitstag mit offiziellen Reden und Musik vorab schon einmal gefeiert. Der Nationalfeiertag der Vereinigten Staaten erinnert an den 4. Juli 1776, an dem die USA ihre Unabhängigkeit gegenüber Großbritannien erklärten und somit zu einem autonomen Staat wurden. Schon im ersten Jahr nach der Erklärung feierte man den Unabhängigkeitstag und bis heute setzt sich diese Tradition fort.