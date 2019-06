Stadtgespraech

17:56 Uhr | 28.06.2019

Rund 600.000 Besucher erwartet

Harley Days gestartet

Heute haben die Harley Days am Großmarkt begonnen. Am Wochenende werden hier in der Hansestadt rund 600.000 Motorradfans und Schaulustige erwartet. Am Sonntag enden die Harley Days dann mit einer großen Abschlussparade. In der Stadt kann es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommen. Betroffen ist vor allem der Bereich um die Reeperbahn und den Großmarkt.