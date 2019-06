Sport

16:58 Uhr | 28.06.2019

Turnierwoche am Rothenbaum

Beachvolleyball-WM in Hamburg gestartet

Heute ist der Startschuss für die Beachvolleyball-Weltmeisterschaft in Hamburg gefallen. Im und um das eigentliche Tennisstadion am Rothenbaum ist eine riesige Beachvolleyball-Landschaft entstanden. Von heute bis zum Sonntag, den 07 Juli wird dort in über 200 Partien der Weltmeister ausgespielt.