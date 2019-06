Blaulicht

16:03 Uhr | 28.06.2019

Urteil heute verkündet

Haftstrafe nach Mordversuch

Heute ist das Urteil im Verfahren gegen den 45-jährigen Mann verkündet worden, der am 20. November 2018 versucht hatte, seine Nachbarin zu ermorden. Nun wurde er zu 6 Jahren und drei Monaten Haft verurteilt und zu einem Aufenthalt in einem psychiatrischen Krankenhaus. Außerdem wurde er wegen unerlaubten Waffen- und Drogenbesitzes verurteilt. Der 45-Jährige hat seiner Nachbarin im Streit mit einem Messer in den Hals gestochen und sie lebensgefährlich verletzt.