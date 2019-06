Blaulicht

06:22 Uhr | 28.06.2019

Drei Tatverdächtige festgenommen

Mann in Lohbrügge erschossen

Am Lohbrügger Markt sind am Abend Schüsse gefallen. Eine Person wurde dabei tödlich verletzt. Wie die Polizei bekannt gab, verstarb das Opfer noch am Tatort. Passanten, Sanitäter und der Notarzt hatten zuvor vergeblich versucht den Mann zu reanimieren. Im Zuge der Fahndung hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Der mutmaßliche Schütze stellte sich später. Auch die mutmaßliche Tatwaffe wurde sichergestellt. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Polizei bittet Zeugen, die die Tat beobachtet haben und Hinweise zu den Tätern geben können, sich telefonisch unter 040 4286 56789 zu melden. Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.