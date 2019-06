Blaulicht

19:15 Uhr | 27.06.2019

Eine verletzte Person

Motorradunfall in Altona

An der Ecke Gerichtsstraße/Max-Brauer-Allee ist es am Nachmittag zu einem Unfall zwischen einem PKW und einem Motorradfahrer gekommen , bei dem eine Person verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen soll einer der Unfallbeteiligten eine rote Ampel missachtet haben. Die verletzte Person wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen erlitten einen Schock. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.