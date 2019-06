Stadtgespraech

Großer Passagieransturm erwartet

Ferienstart am Hamburger Flughafen

Der erste Sommerferientag in Hamburg. Für viele Familien heißt es jetzt: Ab in den Urlaub. Für den Hamburger Flughafen heißt es volle Terminals und viele An- und Abflüge. An den ersten fünf Ferientagen rechnet der Hamburg Airport mit rund 1050 abhebenden Flugzeugen mit etwa 145.000 Passagieren an Bord.