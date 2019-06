Gesellschaft

12:59 Uhr | 27.06.2019

Rund 1,84 Millionen Einwohner im vergangenen Jahr

Hamburg wächst weiter

Hamburg wächst immer weiter. So haben im vergangen Jahr rund 1,84 Millionen Menschen in der Hansestadt gewohnt. Das sind rund 10.600 mehr als noch im Vorjahr. Nach Prognosen des Statistikamts Nord könnte die Zwei-Millionen-Marke in Hamburg im Jahr 2040 geknackt werden.