Blaulicht

11:57 Uhr | 27.06.2019

Polizei fahndet nach Einbrecherinnen

Wer kennt diese Frauen?

Mit diesen Aufnahmen fahndet die Sonderkommission Castle der Hamburger Polizei derzeit nach zwei unbekannten Täterinnen. Am 1. Juni sollen sie in ein Mehrfamilienhaus in der Hoheluftchaussee eingebrochen haben und dabei Bargeld, Schmuck, Parfum, Kosmetika und Damenhygieneartikel aus zwei Wohnungen entwendet haben. Die Polizei bittet um Hinweise unter 040 4286 56789.