Verkehr

06:10 Uhr | 27.06.2019

Bis zum Ende der Sommerferien

Maienweg wird gesperrt

Ab heute wird der Maienweg stadteinwärts bis zum Ende der Sommerferien gesperrt. Grund hierfür ist der Ausbau der Veloroute 4 an der Kreuzung Sengelmannstraße/Maienweg sowie die Sanierung des Gehwegs und der Fahrbahn. Die Sengelmannstraße wird jeweils in beide Richtungen einspurig. Nach den Sommerferien ist die Kreuzung wieder uneingeschränkt befahrbar. Nur die Einfahrt Maienweg in Richtung Hindenburgstraße ist voraussichtlich bis November gesperrt. Die Kosten der Baumaßnahmen liegen bei bis zu zwei Millionen Euro.