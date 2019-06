Blaulicht

06:05 Uhr | 27.06.2019

Vier Personen wurden verletzt

Feuer in Psychiatrie des UKE

Bei einem Feuer in der Psychiatrie des UKE sind am Abend vier Personen verletzt worden. Der Brand war in einem Patientenzimmer im Erdgeschoss ausgebrochen, das Feuer drohte auf anliegende Stationen überzugreifen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten mehrere Fensterscheiben einschlagen, um Patienten zu befreien. Während des Einsatzes musste die Martinistraße voll gesperrt werden.