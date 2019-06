Kunst und Kultur

18:26 Uhr | 26.06.2019

Neue Sommerattraktion

"Kadaver Revolte 1919" im Dungeon

Ungelernte Arbeiter nehmen Gammelfleisch und Tierfelle und verarbeiten den unappetitlichen Mix zu Sülze - und drehen die dannden Hamburgern an. Das was hier widerlich klingt, ist vor 100 Jahren genau so in Hamburg passiert. Stoff zum Gruseln, dachte sich auch das Hamburg Dungeon. Die Geschichte um den Lebensmittelskandal wird jetzt in der neuen Show im Dungeon erzählt.