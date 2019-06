Sport

17:34 Uhr | 26.06.2019

Lukas Hinterseer soll Torflaute im Angriff beenden

Der HSV hat einen neuen Gipfelstürmer

Der HSV steckt mitten in der Vorbereitung auf die neue Zweitliga-Saison. Bei fast 30 Grad am Volkspark ging es vor allem für die Neuzugänge darum sich in ihrem neuen Umfeld zu akklimatisieren. Einer der Neuen ist Torjäger Lukas Hinterseer von Ligakonkurrent Bochum. Nicht zuletzt durch seine Körpergröße von 1,92 m schon jetzt extrem präsent auf dem Platz.