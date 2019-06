Stadtgespraech

15:02 Uhr | 26.06.2019

Messwerte weit unter Grenzwerten

Hamburgs Trinkwasser hat sehr gute Qualität

Das Hamburger Trinkwasser hat eine sehr gute Qualität. Das haben die Verbraucherzentrale und der Versorger Hamburg Wasser heute bekannt gegeben. So liegen die Messwerte aus den 20 verschiedenen Einrichtungen in Hamburg weit unter den Grenzwerten. Niemand müsse Flaschen schleppen. "Für Trinkwasser in ausgezeichneter Qualität reicht es, den Hahn aufzudrehen,“ so der Laborleiter von Hamburg Wasser. Stiftung Warentest will am 27. Juni detaillierte Messwerte vorstellen.