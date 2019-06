Stadtgespraech

15:52 Uhr | 25.06.2019

Ride-In Bikeshow und Parade

Harley Days starten am Wochenende

Am kommenden Wochenende finden die diesjährigen Harley Days auf dem Hamburger Großmarktgelände statt. Im Programm stehen unter anderem eine Ride-In Bikeshow und eine abschließende Parade durch die Stadt, bei der alle Biker herzlich willkommen sind. Auf der Hauptveranstaltungsfläche gibt es außerdem Musik von zahlreichen Live-Acts auf zwei Bühnen. Die Harley Days standen in den vergangenen Jahr aufgrund von Lärmbelästigung und Luftverschmutzung immer wieder in der Kritik.