Blaulicht

15:37 Uhr | 25.06.2019

Neue Busprodukte und kürzere Takte

HVV-Angebot wird ausgeweitet

Das Angebot des HVV wird weiter ausgeweitet. Das hat der Hamburger Senat gestern bekannt gegeben. Mit der sogenannten Angebotsoffensive II sollen unter anderem neue Busprodukte entstehen, die in kürzeren Takten fahren. Zudem wird bei der U-Bahn in Großteilen des Netzes eine ganztägige 10-Minunten-Taktgarantie eingerichtet. Auch bei der S-Bahn wird der 5-Minuten-Takt, insbesondere in den Hauptverkehrszeiten, weiter ausgeweitet. Die Maßnahmen sollen im Dezember 2019 beginnen und werden bis Ende 2020 umgesetzt.